Lesung in Tönisvorst Warum die UFA ein Propagandawerkzeug ist

Dieser Mann ist ein Vulkan. Etwas zu spät stürmt er am Montagabend in das Forum Corneliusfeld in St. Tönis, lässt sich verkabeln und legt los. Ausgestattet nur mit seinem neuen Buch „Der Traumpalast“, in das einige Lesezeichen eingefügt sind. Peter Prange gehört zu den angesagtesten Verfassern historischer Romane in Deutschland. Einem breiten Publikum bekannt wurde er durch die Verfilmung von „Das Bernsteinamulett“ und „Unsere wunderbaren Jahre“. Übersetzt in 24 Sprachen, haben seine Bücher inzwischen eine internationale Gesamtauflage von über 3 Millionen Exemplaren erreicht. Und so ist auch das Interesse in Tönisvorst groß.