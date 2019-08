St. Tönis : Auto-Poser treffen sich am Schulzentrum

St. Tönis Anwohner des Schulzentrums klagen über Lärmbelästigung und Vandalismus. Beschwerden bei der Stadt laufen ins Leere.

Tönisvorst hat ein neues Problemfeld. Während die paar Obdachlosen erst vom Rathausplatz, dann vom Wilhelmsplatz bereits Thema im Stadtrat waren und auch der Lärm, den betrunkene junge Leute am Pastorswall machen, immer wieder in der Politik thematisiert wurde, gibt es seit Jahren ein anderes Problemfeld, das zwar der Verwaltung bekannt ist, das aber nicht öffentlich thematisiert, geschweige denn gelöst wurde: Es geht um den Parkplatz am Schulzentrum Corneliusfeld und den angrenzenden Freizeitpark. Dort hat der Bauhof gerade wieder drei Bänke abgebaut, um sie zu ersetzen. Bürgermeister Thomas Goßen will dem Vandalismus nicht nachgeben, heißt es dazu aus dem Rathaus.

Das Problem mit dem Parkplatz am Schulzentrum besteht seit ein bis zwei Jahren. Dieses Jahr sei es aber besonders schlimm, sagt ein Anwohner, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Abends habe sich der Parkplatz zum Treffpunkt von jungen Erwachsenen entwickelt, die mit ihren dicken Autos ankämen, die Musik aufdrehen und „rumgröhlen“. Eine andere Anwohnerin berichtet von getunten Autos, deren Fahrer sich auch schon mal Beschleunigungsrennen auf dem Parkplatz lieferten. Diese „Auto-Poser“ kämen teilweise von weit her, außer VIE und KK sehe man Nummernschilder aus Krefeld, Essen und Duisburg. Mal seien die Autos nur eine halbe Stunde da, mal länger. Wochentags fingen die Treffen um 18 bis 19 Uhr an, dann wieder gegen 22/22.30 Uhr, gern aber auch um 1 Uhr. Auch um 2 Uhr habe es schon mal Motorengeheul gegeben. Vor paar Monaten waren zwei Polizei-Busse da, Anwohner wollen eine Festnahme beobachtet haben. Erzählt wird auch, dass Autos kommen, die Fahrer ausstiegen und Geld gegen Briefe tauschten und dann wegführen. Dabei handele es sich auch um Porsche 911 und getunte Mercedes,