Vorst : Sinnliche Kunst gepaart mit Witz und Leichtigkeit

Der Krefelder Künstler Martin Schüten zeigt morgen im Kunstfenster Kronenstraße in Vorst neue Arbeiten. Foto: Norbert Prümen (nop)

Vorst Irgendwann hatte Martin Schüten gefühlt oft genug die immer wieder gleiche Frage gehört, was er sich denn gedacht habe bei seiner Kunst. Der Künstler reagierte mit einem Fragenbogen an die Besucher seiner Ausstellung.

Bereits ein erster Blick auf die ausgestellten Arbeiten lässt vermuten, dass Schüten nicht nur der Information wegen fragt. Schließlich spielt der Krefelder immer wieder aufs Neue mit dem Unausgesprochenen, dem Sinn und Unsinn hinter der Oberfläche und einer witzigen Provokation. Dabei wäre es eigentlich zu schade, schlichte Antworten zu bekommen und sich einer gedanklichen Entdeckungsreise zu entziehen. Der in Vorst geborene Künstler jongliert mit Zeichnung, Formgebung und Fundstücken. Haptik und Oberflächen sind offensichtlich ein Anliegen. Vielfach einbezogen sind Bambusstöcke, die den häufig vorhandenen Eindruck der Leichtigkeit unterstreichen.

„Das Material ist ihm sehr wichtig und die Lust zu finden“, sagt Renate Ottermann, die das Kunstfenster zusammen mit Frank Theelen (“Tönisvorster Buchhandlung“) betreibt. Für den Krefelder Künstler, der Kunstgeschichte und Philosophie studierte, ist die aktuelle Schau die dritte Ausstellung in der Kronenstraße 5.

Auch für Passanten gut sichtbar sind im Fenster zur Straße die beiden Objekte „leer I“ und „leer II“ zu sehen. Ob die rechteckigen, unterschiedlich hohen Kuben tatsächlich leer sind, vermag der Betrachter nicht zu sagen. Für ihn offensichtlich sind das signalhafte Rot des einen und das Blau des anderen Objekts. Kreisformen, in dem einen verborgen und in dem anderen offensichtlich, prägen Oberfläche und deren Spannung. Die Exponate sind oft nicht betitelt. Sind aber Titel oder vorgebliche Beschreibungen vorhanden, verwirren sie zunächst, um dann aber eine Spur zu legen. Zu der recht umfänglichen Bezeichnung „Mein Onkel rauchte dicke Zigarren und trank sehr gerne Bier“ gehört eine Collage verschiedener Elemente, die unter anderem Teer und Tabak andeuten. Es lohnt sich also ein zweites Mal hinzusehen.