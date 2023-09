Ausstellung im Vorster Heimathaus Als beim Barbier getratscht wurde

Die Gerätschaften, die in der Auslage des Heimathauses an der Kuhstraße 6 in Vorst liegen, muten ein wenig merkwürdig an. „Es könnten Folterinstrumente sein“, scherzt Wilfried Boms mit Blick auf gebogene, scharfe Messer und mehrere Metallgabeln mit zwei langen Zinken. Es handelt sich um ein Rasiermesser für die Herrenrasur und ein Onduliereisen, mit dem einst Locken gezaubert wurden. Die Onduliereisen wurden in speziellen kleinen Öfchen erhitzt, die ebenfalls zu den Ausstellungsobjekten gehören. Waren die Eisen heiß genug, ging es an die Verformung der Haare. Ein Vorläufer des heutigen Lockenstabes. Boms, der schon etliche Schaufenster des Heimathauses gestaltet hat, ist tief in die Geschichte des Friseurhandwerkes eingetaucht und verfolgt unter dem Titel „Baden, Schneiden, Föhnen“ den Weg vom Barbier zum Friseur.