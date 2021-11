Ausstellung in Vorst : Kisten erzählen aus dem Leben

Einige der Kisten sind im Haus der Lebenshilfe, dem „Mittendrin“, ausgestellt. Foto: Norbert Prümen Foto: Norbert Prümen

Vorst Mit fantasievoll gestalteten Holzkisten stellen sich 200 Menschen mit Behinderung aus dem Bistum Aachen vor und machen auf ihre Situation aufmerksam. Einige der Kunstwerke sind jetzt in Vorst zu sehen. „Entdecke mich“ lautet das Motto der Aktion.

Was im Leben wichtig ist, scheint in eine Holzbox zu passen. Zumindest in Andeutungen. Wie das geht, haben mehr als 200 Menschen mit Behinderung aus dem Bistum Aachen vorgemacht. Ein Dutzend von ihnen aus Krefeld, Kempen, Viersen und Tönisvorst traf sich jetzt im „Mittendrin“ in Tönisvorst, dem Haus der Lebenshilfe Viersen. Hier stapeln sich mitten im Raum die fantasievoll gestalteten 30 mal 30 mal 17 Zentimeter großen Holzkisten. Weitere stehen auf den Fensterbänken, sodass sie auch von draußen zu sehen sind.

Petra Freinings Kiste ist liebevoll dekoriert. Eines ihrer großen Hobbys ist das Stricken: Gestricktes hängt an der Decke, ist über ein kleines gebautes Sofa gelegt und schmückt die Wand. Bilderrahmen, eine Uhr, eine Lampe – Freinings Kiste wirkt sehr gemütlich. Sie habe, so erzählt sie, nicht nur ihrem Hobby Platz geben wollen, sondern auch ihrer Familie, die ihr wichtig sei, und den Vereinen, in denen sie Mitglied sei.

Info Ausstellung an der Kniebelerstraße in Vorst Die Holzkisten aus dem Projekt „Entdecke mich“ sind im Haus der Lebenshilfe „Mittendrin“ auf der Kniebelerstraße 43 in Vorst sowie in Einzelhandelsläden im Ort zu sehen. Das „Mittendrin“ ist montags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 14 bis 16 Uhr zu besuchen. Die Finissage mit den Kreativen findet am 1. Advent, dem 28. November, von 12 bis 15 Uhr im „Mittendrin“ statt. Freie Termine für Gruppenbesuche sind noch montags, 8. November und 22. November von 10 bis 12 Uhr sowie donnerstags, 11. November und 18 November, 14 bis 16 Uhr bei Anja Künzel, Telefonnummer 02151 933603, zu vereinbaren.

„Entdecke mich“ – so lautete das Motto der Kunstaktion des Bistums. Petra Freininger habe, so sagt sie, sich selbst in den Vereinen entdeckt. „Entdecke mich“ funktioniert also auf verschiedenen Ebenen: Die Beteiligten reflektierten sich beim Gestalten neu und entdeckten sich so neu und anders. Wenn sie nun ihre Boxen der Öffentlichkeit präsentieren, können die Betrachter sie entdecken, ihre Neigungen, ihre Gedanken und Gefühle. Ziel der Kunstaktion ist es aber auch, die Lebenswelt von Menschen mit Behinderung in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. Und wenn dies auf so witzige, kreative Weise geschieht, macht diese Begegnung auch großen Spaß.

Die Kisten erzählen Geschichten aus dem Leben der Menschen, aber sie berichten auch von Ängsten und Sorgen – schließlich sind viele von ihnen während der Corona-Pandemie entstanden. Einige der Kreativen arbeiteten mit ihren Betreuern zusammen, andere selbstständig.

Uwe Ortmanns’ Holzkiste ist schwergewichtig: Jede Menge von kleineren und größeren Teilen von Fahrrädern sind verbaut. Ortmanns ist leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Im Inneren der Kiste liest man den Satz „Das ist wie schwimmen im Himmel“. „Radfahren“, so sagt er, „bedeutet Freiheit für mich.“

Viele Zeitungsausschnitte wurden in die Boxen eincollagiert, Flitter und Glitter, Fotografien, Stoff, eine kleine Staffelei ist zu entdecken, der Regenbogen, ein Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel, Knetobjekte und Mandalas, eine Kaffeetasse, Spiegelfragmente – die Vielfalt der Boxen spiegelt die Vielfalt der Charaktere der Menschen wider.

Michael Jahnes und Nathalie Grätsch haben zusammengearbeitet. Ihre Holzkiste zeigt eine Beratungsszene aus der Peer-Beratung. Joshua Liesenberg müsste eigentlich gar nichts zu seiner Holzkiste sagen. Sie ist komplett grün, in ihrem Inneren prangt die schwarz-weiße Borussenraute.