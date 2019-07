Vorst : Ausstellung zum Thema „Wasser“ bei Action Medeor

Vorst (RP) „Wasser: Ursprung von allem“ – so heißt eine besondere Ausstellung, die aktuell in den Räumen von Action Medeor zu sehen ist. Was in Deutschland selbstverständlich ist – sauberes Wasser aus dem Hahn – ist in vielen Ländern der Welt nämlich ein Problem.

Und die Zahlen sind erschreckend: Rund 2,1 Milliarden Menschen haben keinen direkten Zugang zu sauberem Trinkwasser. 10.000 von ihnen sterben an den Folgen – jeden einzelnen Tag.

„Die mangelnde Versorgung mit sauberem Wasser führt immer wieder zur Verbreitung von vermeidbaren Krankheiten wie Typhus oder Cholera“, erläutert Bernd Pastors, Vorstandssprecher bei Action Medeor, die Hintergründe. Sauberes Wasser ist daher lebensnotwendig – und ein Menschenrecht. „Schon 2010 haben die Vereinten Nationen den Zugang zu sauberem Wasser als Menschenrecht deklariert, 2015 wurde es zu einem von 17 weltweiten Nachhaltigkeitszielen“, so Pastors. Action Medeor macht mit der aktuellen Ausstellung auf diesen Themenkreis aufmerksam. Dabei geht es auch um ganz praktische Fragen: Wie viel Wasser verbraucht ein Mensch eigentlich? Wie viel Wasser braucht man, um ein T-Shirt herzustellen? Wie fühlen sich Wasserträger in Afrika? Und wie kann man verschmutztes Wasser wieder trinkbar machen? Um diese und andere Themen geht es in der Ausstellung – und darum, wie Action Medeor in vielen Ländern der Welt hilft, den Menschen Zugang zu sauberem Wasser zu verschaffen.