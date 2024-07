Stromsparen in Tönisvorst Energiefressern auf der Spur in Tönisvorst

Stromfresser im eigenen Haushalt aufspüren? Ab sofort haben Tönisvorster die Möglichkeit, ein Energiemessgerät in der Bibliothek der Stadt Tönisvorst auszuleihen. Das wird einfach zwischen Stecker und Steckdose gepackt und ermittelt dann die Werte, wie die momentane Leistungsaufnahme in Watt oder den Verbrauch über eine bestimmte Zeit in Kilowatt pro Stunde.