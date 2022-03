Supermarkt in St. Tönis : Aus Real wird Globus – Eröffnung ist am 7. April

Ab dem 7. April wird der Supermarkt an den Höhenhöfen den Namen Globus tragen. Foto: Heribert Brinkmann

Tönisvorst Am Donnerstag hat die Firma Globus den Real-Markt an den Höhenhöfen in St. Tönis übernommen. Nach einer Umbauphase eröffnet der Markt am Donnerstag, 7. April, unter dem Namen Globus neu.

Während der Umbauphase wird der Markt innerhalb von zwei Wochen an das Globus-Konzept angepasst – darunter das Corporate Design, Sortiment, Theken, Regalierung und Technik, teilt das Unternehmen weiter mit. Alle derzeitigen Real-Mitarbeiter werden übernommen und sollen während der Schließungszeit umfangreiche Schulungen erhalten.

Das Herzstück eines jeden Globus-Marktes bilden die Produkte aus Eigenproduktion in Fachmetzgerei und Meisterbäckerei, so das Unternehmen weiter. „Denn im Unterschied zur üblichen Handelslandschaft produzieren wir täglich selbst. Dabei achten wir vor allem auf Originalrezepte und Zutaten aus der Region.“ Neben Lebensmitteln führt Globus ein Sortiment an Gebrauchsgütern. Insgesamt soll es zwischen 60.000 und 80.000 Artikel des täglichen Bedarfs geben.

(msc)