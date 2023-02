Geschäft in St. Töniser Innenstadt „Dorfliebe“ bleibt Ort der schönen Dinge

„Pack an!“ lautet zurzeit deren Motto, denn sie haben alle Hände voll zu tun: Es wird renoviert, umgestaltet, geputzt und neue Ware geordert. Optisch gesehen soll es im Laden einige Veränderungen geben. Details wollen die beiden im Vorfeld aber noch nicht verraten. Was das künftige Warenangebot betrifft, kündigen sie an: Das Sortiment ähnelt dem vorherigen, wird jedoch in allen Bereichen erweitert. Auch neue Marken seien künftig in Planung. Weiterhin wird es also auch Altbewährtes und bei den Kundinnen und Kunden bisher Beliebtes in der Dorfliebe geben. Der Slogan „Dein Ort der schönen Dinge“, mit dem das Geschäft bisher warb, soll also auch weiterhin gelten.