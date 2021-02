Für das Archiv : Heimatverein Vorst sucht Totenzettel

Vorst Es geht um die Ahnenforschung: Wer noch Totenzettel zu Hause hat, wird gebeten, sich beim Vorster Heimatverein zu melden und ihm die Zettel zum Einscannen zur Verfügung zu stellen oder für das Archiv zu schenken.

Der Heimatverein wurde 1978 von Heimatfreunden gegründet, um die Mundart zu erhalten. Ziel und Aufgabe ist es aber auch, Besonderheiten und Traditionen, heimatliches Brauchtum sowie die Kunst und Kultur in Vorst oder der Region zu pflegen, zu bewahren und zu fördern, informiert der Vorstand: „Wir wollen die ,Alt-Vorster’ wie auch Neubürger für den Ort interessieren, um gemeinsam dazu beizutragen, geschichtlich und kulturell Interessantes zu erhalten und das Vorst der Gegenwart zu gestalten.“

Für Ahnenforscher ist es eine legale Möglichkeit, nach dem Tod eines Menschen an Daten zu gelangen, weil sie ja öffentlich ausgeteilt werden. Diese Totenzettelsammlung stellt quasi eine Art Galerie der Gemeindebewohner in Vorst dar, so der Verein.