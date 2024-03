Straßensanierung in Tönisvorst Auf Schlaglochsuche mit dem Straßenkontrollfahrzeug

In Tönisvorst kommt das Duo hingegen gut voran. „Wir fahren etwa 40 Stundenkilometer, mehr ist in den meisten Innenstädten sowieso nicht machbar. An Bundes- oder Landstraßen halten wir regelmäßig rechts an, um den Verkehr vorbeizulassen“, erzählen sie. So schaffen das markante Spezialfahrzeug und seine Fahrer am Tag zwischen 45 und 70 Kilometer. „In Tönisvorst möchten wir gerne 50 Kilometer täglich schaffen“, erläutert Paul Kamper, Teamleiter Ingenieurvermessung bei Geotechnik. Dafür muss allerdings das Wetter mitspielen, denn bei Regen oder Dunkelheit können die Kameras keine geeigneten Bilder machen.