Antrag von SPD und Grünen Auf Kasernengelände soll „Tiny Tönisvorst“ entstehen

Die kleine Siedlung liegt mitten im Wald. Umgeben von Bäumen stehen rund 30 Häuschen auf einer Wiese, es gibt einen Teich und einen Spielbereich für Kinder, ein paar befestigte Wege, auch etwas abseits eine Fläche, auf der Wind- und Solarenergie erzeugt werden. So ungefähr stellen sich Hans Joachim Kremser, Fraktionsgeschäftsführer der SPD in Tönisvorst und Jürgen Cox, Fraktionsgeschäftsführer der Tönisvorster Grünen, ein Tiny-House-Dorf im Stadtgebiet vor. Damit so eine Siedlung angelegt werden kann, müssen zunächst geeignete Flächen gefunden, gegebenenfalls gekauft und baurechtliche Voraussetzungen geschaffen werden. Stellvertretend für ihre Fraktionen haben Kremser und Cox nun bei der Stadtverwaltung einen Antrag eingereicht: Sie soll ausloten, was in welcher Form möglich wäre.