Wege in den Beruf : Weltweit tätig und in Vorst tief verwurzelt

Samuel Shopitan hat bei Arca Regler gerade die Ausbildung zum Industriemechaniker begonnen. Foto: Norbert Prümen

Vorst Das Vorster Unternehmen Arca Regler bietet vier Ausbildungsberufe für junge Leute. Corona-bedingt ist die Suche nach Azubis nicht leicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Treffer

Viele Puzzleteile ergeben ein Ganzes. Dieses Credo hat das Vorster Unternehmen Arca Regler auch bei der Suche nach Auszubildenden. „Unser weltweit agierendes Unternehmen, das im Lokalen tief verwurzelt ist, hat in Vorst und Umgebung einen hohen Bekanntheitsgrad. Dies ist eines der Puzzleteile, das wir mit Erfolg für die Akquirierung nutzen“, sagt Burkhard Wiemers, Personalleiter der Arca.

Der Internetauftritt informiert über die Ausbildungsmöglichkeiten. Dabei kommen Azubis zu Wort und berichten von ihrer Lehrzeit. Das ist derzeit einer der wichtigsten Punkte in der Gewinnung von Auszubildenden. Denn corona-bedingt sind viele der anderen Bausteine, die Wiemers als Puzzleteile beschreibt, weggebrochen. Dazu gehört unter anderem die Schulpartnerschaft mit dem Michael-Ende-Gymnasium in St. Tönis, über die den Schülern Praktika angeboten werden. Wiemers sucht zudem die Schule auf, um die Berufe vorzustellen. Das Unternehmen nimmt an Berufsinformationstagen teil, beteiligt sich am „Check in Day“ und kooperiert mit der Agentur für Arbeit, wo Ausbildungsangebote platziert werden.

Info Unerrnehmen hat weltweit 200 Mitarbeiter Mitarbeiter Arca Regler in Vorst sucht nicht nur Auszubildende, sondern auch immer wieder Facharbeiter und Ingenieure. 200 Mitarbeiter sind weltweit im Einsatz, 160 davon am Standort in Vorst an der Kempener Straße 18.

Dass gerade die Praktika derzeit wegfallen, macht sich auch bei den Bewerbungen bemerkbar, denn oft es so, dass Jugendliche beim praktischen Arbeiten feststellen, dass genau dieser Beruf „ihr Ding“ ist. Auch Arca fehlt es, junge Menschen so kennenzulernen. „Wenn wir merken, dass ein junger Mensch will, die Noten vielleicht aber nicht ganz so gut sind, dann bekommt er bei uns trotzdem eine Chance“, sagt Wiemers. Eine Strategie, bis von Erfolg gekrönt ist: Jeder Azubi hat bislang die Prüfung bestanden – und das mit guten Noten.

Insgesamt sind es vier Ausbildungsberufe, in denen das Vorster Unternehmen ausbildet, wovon zwei davon dem dualen Studium zugeordnet sind. Es handelt sich um die Industriekaufleute und den technischen Produktdesigner. Diese beiden Berufe bildet Arca nach Bedarf aus. „Wir möchten unsere Auszubildenden in der Regel übernehmen. Unser Ziel bei der Ausbildung ist es, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen, die unser Unternehmen von Anfang an kennen“, sagt Wiemers.

Jedes Jahr werden Zerspanungsmechaniker und Industriemechaniker ausgebildet. Berufsbilder, von denen viele junge Menschen falsche Vorstellungen haben. Sie sehen den Handwerker mit Werkzeugen wie Feile und Säge vor sich, der schwer arbeitet. Doch das gehört der Vergangenheit an: Zerspanungsmechaniker fertigen Präzisionsbauteile durch Verfahren wie Drehen, Fräsen, Bohren oder Schleifen an – aber nicht von Hand. Sie arbeiten mit CNC-gesteuerten Werkzeugmaschinen oder Fertigungssystemen. Diese programmieren sie anhand von Zeichnungen und überwachen die Zerspanungsprozesse. Der Industriemechaniker baut Anlagen zusammen – und das individuell für jeden Kunden. Das erfordert viel Fachwissen. „Zu Beginn der Ausbildung lernen die Azubis natürlich auch den Umgang mit Feilen, Sägen und Co. Damit werden Grundlagen gelegt, damit sie Arbeitsprozesse in der Fertigung auch gedanklich verstehen und nachvollziehen können“, sagt Burkard Verschüren, Leiter der Ausbildungswerkstatt.

Einer, der gerade die Ausbildung zum Industriemechaniker begonnen hat, ist Samuel Shopitan. Der 19-jährige Nigerianer kam als Flüchtling nach Deutschland. Über die Agentur für Arbeit fand er die Lehrstelle bei Arca. „Meine Ausbildung macht mir sehr viel Spaß“, sagt Shopitan. Aufgrund von Sprachschwierigkeiten hat es der in Krefeld lebende Flüchtling zwar nicht leicht, aber bei dem Vorster Unternehmen gibt es Hilfe. „Für Samuel ist der Online-Unterricht aufgrund der Sprachprobleme nicht einfach. Daher machen wir im Unternehmen mit ihm gemeinsam die Hausaufgaben“, sagt Verschüren.