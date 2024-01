Tönisvorster Wirtschaftsfrühstück Wie ist der Stand bei der Arbeitszeiterfassung?

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Tönisvorst lädt mit der Sparkasse Krefeld zum Wirtschaftsfrühstück am Mittwoch, 21. Februar, um 8 Uhr ins Lokal „1857 – Niederrheinisches Wirtshaus“ an der Hochstraße 21 in St. Tönis. „Pünktlichkeit ist eine Zier“ – der Volksmund wusste es immer schon. Bislang hat der Gesetzgeber jedoch eine pünktliche Umsetzung der rechtlichen Vorgaben zur Arbeitszeiterfassung verpasst. „Was dieses Umsetzungsdefizit für die betriebliche Praxis bedeutet und wie der derzeitige Stand beim Thema Arbeitszeiterfassung ist“ werde Weuthen vermitteln, heißt es in der Einladung. Zudem werde der Referent zur aktuellen Entwicklung beim Zukunftsthema Arbeitsrecht und Künstliche Intelligenz berichten, so Tönisvorsts Wirtschaftsförderer Markus Hergett.