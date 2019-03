Bürgersteige werden aufgefräst: Arbeiten der Deutschen Glasfaser haben in Vorst begonnen

Vorst Es wird wieder gegraben in Vorst. Diesmal geht es aber nicht um archäologische Funde. Vielmehr fräst die Firma Deutsche Glasfaser Bürgersteige 40 bis 60 Zentimeter tief auf, um neue Leitungen zu verlegen.

„Im nördlichen Teil von Vorst haben wir schon mit dem Bau begonnen“, sagt Stan Peters, Projektmanager Netzbau im Büro Heinsberg bei der Deutschen Glasfaser, „auch sind schon viele Häuser, die einen Anschluss bekommen, begangen worden. Am 27. März stellen wir die Verteilstation am Standort Gerkeswiese auf.“ Auch die Tiefbauarbeiten für die Längs-Trasse in den Gehwegen seien bereits gestartet. Mehrere Kolonnen mit Minibaggern setze die Deutsche Glasfaser dafür ein. „Bis Ende Juni sollen alle Tiefbauarbeiten in Vorst abgeschlossen sein“, weiß der Projektmanager.