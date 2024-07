Apfelernte in Tönisvorst Die ersten Äpfel sind gepflückt

Sie schmecken süß-säuerlich, sind knackig, fest – und ziemlich empfindlich. Für die Frühäpfel der Sorte Collina gilt im besten Fall: „Heute pflücken, morgen essen“, sagt Obstbaumeister Bernd Fruhen. Ab sofort bieten die Obstbauern in Tönisvorst die ersten Collina-Äpfel der Saison an, Tönisvorsts Apfelkönigin Jacqueline Huhndorf hat in dieser Woche bei Instagram und Facebook offiziell den Start der Apfelernte gemeldet. So früh beginne das Apfeljahr gewöhnlich nicht, berichten Huhndorf und Fruhen, die gemeinsam die Obstplantagen von Schloss Bloemersheim in Neukirchen-Vluyn sowie den St. Töniser Obsthof führen. Zumindest in den vergangenen fünf Jahren sei die Ernte immer ein paar Tage später angelaufen.