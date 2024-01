Veranstaltung in Tönisvorst Apfelblütenlauf geht in die achte Runde

Info

Meldeunterlagen abholen Das Abholen der Meldeunterlagen in der Tiefgarage von Action Medeor an der St. Töniser Straße 21 ist vorab am Freitag, 26. April, von 15 bis 18 Uhr, am Samstag, 27. April, von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag, 28. April, ab 9 Uhr möglich. Dazu einfach die Anmeldebestätigung vorzeigen.

Apfelblütenlauf-Shirt In diesem Jahr kommt das exklusive Apfelblütenlauf-Shirt in einem dunklen Blau daher. Dieses Shirt sowie die ebenfalls dunkelblauen Basic Shirts können während des Anmeldeprozesses online bestellt und zusammen mit den Meldeunterlagen abgeholt werden.