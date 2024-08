Spende in Tönisvorst Apfelblütenlauf bringt mehr als 10.000 Euro ein

Vor zwei Jahren kamen 8650 Euro zusammen, 2023 waren es 10.652 Euro – und in diesem Jahr bringt der Apfelblütenlauf sogar eine Spendensumme in Höhe von 10.969 Euro ein. „Ein ganz großer Dank geht an alle Beteiligten, die diesen Lauf und damit diese großartige Spende zum 60. Geburtstag von Action Medeor möglich gemacht haben”, sagte Angela Zeithammer, Vorständin Marketing und Kommunikation von Action Medeor, bei der Spendenübergabe.