Bestes Laufwetter So war der Apfelblütenlauf in Vorst

„Alles gut?“, möchte Könnes von den jüngsten Läufern wissen. Allgemeines Nicken. Der Moderator beginnt zusammen mit den Kindern an rückwärts von zehn zu zählen. Bei eins ertönt die von Apfelkönigin Jacqueline gedrückte Starthupe unüberhörbar. Zeitgleich schießt das Startband nach oben. Die Kinderbeine flitzen los, wobei einige Mamis und Papis sogar mitlaufen. Auf dem Rad- und Fußweg wird fleißig angefeuert. Inzwischen hüpfen sich die nächsten Teilnehmer an der Starlinie warm. Beim Jahrgang 2015 sind keine Eltern mehr mit auf der Strecke. Das machen die jungen Läufer in Eigenregie. Wenngleich sie nicht minder außer Atem sind, wie die Jüngsten, als sie im Ziel ankommen. „Das war toll. Ich bin ein bisschen erschöpft, aber stolz, dass ich so gut gelaufen bin“, erzählt Ava, während sie wieder in ihre dicke Jacke schlüpft und sich zum Anfeuern bereit macht, denn beim nächsten Lauf geht ihre Schwester Yuna an den Start.