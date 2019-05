St. Tönis : Bewohner der Schäferstraße ärgern sich über Baustellenfahrzeuge

Von der Schäferstraße aus geht es ins Neubaugebiet Von-Sahr-Straße (rechts). Foto: Norbert Prümen. Foto: Norbert Prümen

St. Tönis Anwohner der Schäferstraße leiden unter den Umständen, die das Neubaugebiet „Von-Sahr-Straße“ mit sich bringt. Die Zu- und Abfahrt führt an ihren Häusern vorbei.

Von Stephanie Wickerath

Schmutzige Straßen, Lärmbelästigung durch Baustellenfahrzeuge und Speditionswagen, zu schnelles Fahren, ein kaputter Bürgersteig und verschmutzte Hausfassaden: Die Liste der Ärgernisse, die Anwohner der Schäferstraße in St. Tönis zusammengetragen haben, ist lang. Im Bau- und Verkehrsausschuss beschwerten sie sich jetzt über die Zustände vor ihrer Haustür und beantragten „verkehrsberuhigende Maßnahmen“, wie etwa Bodenschwellen auf der Schäferstraße, die dazu beitragen sollen, den Verkehr auszubremsen.

Die Bürger führen die unglücklichen Umstände auf die Tatsache zurück, dass die Stadt aus der ehemaligen Friedhofserweiterungsfläche an der Schäferstraße das Neubaugebiet „Von-Sahr-Straße“ gemacht hat. Vor zwei Jahren begannen die Bauarbeiten auf dem zwei Hektar großen Areal. 24 Baugrundstücke für Doppelhaushälften standen zum Verkauf. Die An- und Abfahrt zu den Grundstücken führt über die Schäferstraße, deren Bewohner sauer sind. Vor allem aber seien sie nicht bereit, so heißt es im Schreiben an Stadt und Politik, für den Bürgersteig, der von einer Spedition als „Parkplatz genutzt worden ist und dessen Untergrund dem Gewicht nicht standgehalten hat“, die Reparaturkosten zu übernehmen.

Auch für eventuelle Schäden unter der Straße und den Bürgersteigen durch die „unzähligen Schwertransporte“ wollen die Anwohner nicht aufkommen, stellen sie klar. Die Stadt gibt zu, dass der Verkehr auf der Schäferstraße durch die Erschließung des Neubaugebiets zugenommen habe. Sobald alle Arbeiten abgeschlossen seien, werde die Belästigung aber wieder abnehmen, verspricht die Verwaltung. Der Endausbau der Von-Sahr-Straße solle noch in diesem Jahr erfolgen.

Um eine Verkehrsberuhigung zu erreichen, sei bereits ein Ingenieurbüro dabei, einen Vorschlag für eine Aufpflasterung und Querung für die Fußgänger auszuarbeiten. Die acht Zentimeter hohe Pflasterung sei auf Höhe des Hauses 11 geplant und soll über die gesamte Fahrbahnbreite verlaufen mit einer Länge von 6,50 Meter. In diesem Bereich sei auch eine fußläufige Verbindung zum öffentlichen Weg in der Von-Sahr-Straße geplant. Zur besseren Ausleuchtung der Aufpflasterung werde die vorhandene Leuchte zwischen den Hausnummern 7 und 9 in den Bereich der Querung verlegt.