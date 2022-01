Erlös für Action Medeor : Ansturm auf Impfzentrum im St. Töniser Rathaus

Die Ärzte Friedhelm Caspers (links) und Matthias Horst gehören zum Impfteam im Ratssaal. Foto: Marc Schütz

St. Tönis Allein am ersten Tag kamen 550 Personen, um sich gegen Corona Impfen zu lassen. Es gab eine lange Schlange. Am Samstag geht es weiter, diesmal sind auch Terminbuchungen möglich.

Mit diesem Erfolg hatten die Initiatoren nicht gerechnet: Insgesamt gut 750 Corona-Impfdosen wurden am Dienstag und Donnerstag im Ratssaal des Rathauses an der Hochstraße in St. Tönis verabreicht – 600 waren ursprünglich das Ziel. Aus diesem Grund wurde am Donnerstag dann auch der Moderna-Impfstoff an über 30-Jährige verabreicht, weil der Impfstoff sonst nicht ausgereicht hätte. Eigentlich sollte ausschließlich Biontech verimpft werden, wie Arzt Friedhelm Caspers, Initiator der Aktion, sagt.

Die Stadt Tönisvorst hatte den Ratssaal für die Impfaktion zur Verfügung gestellt, um ein möglichst niedrigschwelliges Angebot machen zu können. Gut 300 Meter lang war am Dienstag zeitweise die Schlange der Menschen, die sich impfen lassen wollten. „Da bis zu vier Ärzte gleichzeitig geimpft haben, hielt sich die Wartezeit aber auch zur Stoßzeit zwischen 13 und 14 Uhr in Grenzen“, sagt Caspers. Am Dienstag kamen 550 Personen zur Impfung, am Donnerstag rund 200.

In dieser Woche geht es am Samstag weiter, und auch am Samstag, 15. Januar, zwischen 10 und 15 Uhr sind weitere Impfungen geplant. In der ersten Impfstraße kann man wieder ohne Termin vorbeischauen. Für die zweite Impfstraße im Ratssaal kann man ab sofort online einen Termin vereinbaren unter https://tevis.krzn.de/tevisweb260/. Kommen können alle Personen ab zwölf Jahren für Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung. Geboostert werden alle, deren Zweitimpfung mindestens drei Monate zurückliegt. Laut Arzt Friedhelm Caspers liegt der Anteil derer, die sich boostern lassen, bei rund 98 Prozent, Erst- und Zweitimpfungen spielen eine untergeordnete Rolle.

Die Tatsache, dass der Erlös der Impfaktion dem Tönisvorster Medikamentenhilfswerk Action Medeor zugutekommt, sei zusätzliche Motivation für die ehrenamtlichen Mitarbeiter, aber auch für die Impflinge, sagt Caspers und freut sich, dass man Action Medeor am Ende einen hohen Geldbetrag wird zur Verfügung stellen können.

(msc)