Club of Rome-Vortrag Tönisvorster Grüne organisieren Vortrag von Club-of-Rome-Vorstand

Als im Jahr 1972 der Club of Rome das Buch ‚Grenzen des Wachstums‘ veröffentlichte, markierte das regelrecht eine Zeitenwende. Erstmalig war Nachhaltigkeit im heutigen Begriffsverständnis wirklich in hochkarätigen Publikationen vorgekommen. So gesehen darf der Bericht heute durchaus als Initialzündung der Umwelt- und Klimaschutzbewegung angesehen werden. Heute ist es um die Gruppierung eher ruhig geworden, während Gruppen wie das IPCC in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt sind.