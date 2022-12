Lauf durch die Huverheide Anmelden zum Apfelblütenlauf 2023

Ab sofort geöffnet ist das Anmeldeportal für den Vorster Apfelblütenlauf 2023. „Ich freue mich insbesondere, dass der Apfelblütenlauf dieses Jahr Teil der NEW-Laufserie ist”, sagt Tönisvorsts Bürgermeister Uwe Leuchtenberg. So startet die NEW, der regionale Energieversorger am Niederrhein, 2023 zum zehnten Mal die NEW-Laufserie mit fünf 10-Kilometer-Läufen und einem abschließenden Preisgeld. Beim Apfelblütenlauf stehen neben dem 10-Kilometer-Lauf noch ein 5-Kilometer-Lauf, ein Halbmarathon sowie Kids- und Bambini-Läufe als sportliche Option je nach Alter und Fitness zur Verfügung. Start für den Apfelblütenlauf am Sonntag, 16. April, ist wieder auf dem Gelände des Medikamentenhilfswerks Action Medeor an der St. Töniser Straße in Vorst. Die Strecken selbst führen durch die Apfelplantagen der Huverheide. Sobald die Teilnehmerzahl der einzelnen Läufe erreicht ist, wird die Anmeldeliste geschlossen. Anmeldungen sind – wie bisher – ausschließlich online möglich unter www.apfelbluetenlauf.de.