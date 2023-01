Vorster Autorin Angela Krumpen Lesungen in der Friedhofskapelle zum Valentinstag

Doch warum Lesungen in einer Friedhofskapelle? „Die KollegInnen der Friedhofsverwaltung möchten mit verschiedenen Aktionen auf zwei Themen aufmerksam machen, die mehr Beachtung verdienen“, erklärt Tönisvorsts Bürgermeister Uwe Leuchtenberg. „Zum einen ist in unserer Gesellschaft der Tod ein Tabuthema. Möglicherweise bietet sich ja die Chance, einen anderen, vielleicht besseren Umgang damit zu finden. Zum anderen sind Friedhöfe ein wertvolles Kulturgut. In erster Linie dienen sie der Bestattung und stehen als geschützter Raum zur Trauerbewältigung bereit. Zugleich sind sie – hier in der Apfelstadt wie in anderen Städten – ausgesprochen wertvolles Grün. Es gibt hier einen sehr alten Baumbestand, es gibt eine große Vielfalt an verschiedenen Pflanzen und Baumarten – die wiederum Lebensraum andere sind, wie zum Beispiel Schmetterlinge oder andere bestäubende Insekten“, so Leuchtenberg weiter. „Auch das gilt es, einmal wahrzunehmen.“. Nach diesen beiden Lesungen will die Friedhofsverwaltung noch weitere – dem Ort angemessene – Veranstaltungen für die Friedhofskapellen planen.