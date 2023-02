Friedhof in Vorst Lesung in der Totenhalle erreichte die Herzen der Gäste

Ein wenig nervös wartete Monika Flöth von der Friedhofsverwaltung der Stadt Tönisvorst am Montagabend in der Totenhalle des Friedhofs in Vorst auf die Gäste. Schließlich war es eine Premiere, die hier stattfinden sollte. Eine Premiere mit ungewissem Ausgang. „Eine ungewöhnliche Veranstaltung an einem ungewöhnlichen Ort mit einer ungewöhnlichen Geschichte“ kündigte sie den Besuchern an. Etwa 25 Frauen und Männer fanden den von zahlreichen Kerzen flankierten Weg über den dunklen Friedhof in die Halle. Dort, wo normalerweise der Verstorbenen gedacht und für sie gebetet wird, bevor sie zu Grabe getragen werden, erfuhren die Gäste an diesem Abend etwas über die tiefe Freundschaft zwischen zwei Frauen. Mit den Worten „Wir möchten Ihnen das Thema Tod aus der Tabuzone holen und Ihnen den Friedhof näherbringen“ begrüßten Monika Flöth und ihre Kollegin Claudia Becker die Gäste. Friedhöfe seien ein Kulturgut und eine grüne Oase in der Stadt.