Angela Krumpen aus Vorst : Glück über den Tod hinaus

Vorst Die in Vorst lebende Autorin Angela Krumpen hat mit „Den Himmel verschenken“ ein neues Buch veröffentlicht. Darin geht es mit Regina Groot Bramel um eine ganz besondere Frau.

Die Lektüre dieses Buches wird man so schnell nicht vergessen. Es ist gleichzeitig rührend wie schockierend. Ein Freundinnenbuch hat die Vorster Radio-Journalistin und Autorin Angela Krumpen ihr neues Buch genannt, und hat den Namen ihrer verstorbenen Freundin Regina Groot Bramel posthum mit in die Autorenzeile genommen. Der Tod der Freundin hat alles verändert, und so ist das Buch „Den Himmel verschenken“ ein ganz anderes geworden als am Anfang geplant.

Irgendwann erhielt Groot Bramel eine Krebsdiagnose. Damit rückte das gemeinsame Buch in weite Ferne. Gestorben ist sie aber nicht am Krebs, sondern plötzlich und unerwartet bei einem Reitunfall. Das Pferd brach durch ein Aneurysma zusammen und begrub die Reiterin unter sich. Beide waren sofort tot.

Angela Krumpen machte sich auf die Suche nach den Spuren ihrer Freundin auf in deren geliebtes Feriendomizil auf Amrum. In ihren Texten nähert sie sich diesem besonderen Menschen voller Tatkraft und Gottvertrauen an. Sie nimmt Texte von ihr und Gespräche mit ihr auf. So erzählt sie die Geschichte, wie Regina ihre bereits schlafenden Kinder weckte, anzog und mit ihnen zum Leuchtturm fuhr, um den Vollmond zu bestaunen. Oder von ihren Steinzeitferien in einer Berghütte ohne Strom in Vorarlberg. Entstanden ist ein hinreißendes Buch über Regina und ihr Leben. Sie war eine Frau, die den Himmel auf die Erde predigt.