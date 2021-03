Kostenpflichtiger Inhalt: Vorfall in Tönisvorst : Vergewaltigung im Sauna-Club - Angeklagter bestreitet die Tat

Der Prozess findet am Amtsgericht Krefeld statt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Tönisvorst Ein 36-Jähriger muss sich vor dem Amtsgericht in Krefeld verantworten. Er soll eine Frau in einem Sauna-Club in Tönisvorst vergewaltigt und gewürgt haben.