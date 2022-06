Alarm in Tönisvorst : Angebranntes Essen sorgt für Feuerwehr-Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr aus Tönisvorst hatte am Mittwochmorgen zwei Einsätze in Küchen (Symbolbild). Foto: dpa/Jens Kalaene

Tönisvorst Die Feuerwehr Tönisvorst wurde am Mittwoch zu zwei Einsätzen am Nordring und an der Gelderner Straße gerufen. In beiden Fällen mussten die Wehrleute in die Küchen der Wohnungen vorrücken.

Die Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst hatte einen aufreibenden Mittwochmorgen: Zunächst wurden die Wehrleute der beiden Löschzüge aus St. Tönis und Vorst in der Frühe um 0.56 Uhr zu einem Wohnungsbrand am Nordring gerufen. Schnell stellten die Wehrleute bei der Erkundung vor Ort fest, dass die Küche einer Wohnung im Erdgeschoss verraucht war – dort war augenscheinlich Essen angebrannt.

Ein Atemschutztrupp brachte zunächst zwei Menschen aus dem Gebäude ins Freie und übergab sie dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung. Eine weitere Person, die sich vor dem Gebäude befand, wurde ebenfalls vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht.

Eine der drei Personen musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, teilte die Feuerwehr nach dem Einsatz mit. Danach konnte die Feuerwehr lüften. Neben 48 Einsatzkräften aus beiden Stadtteilen waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt, Polizei und Ordnungsamt im Einsatz.

Um 11.50 Uhr gab es erneut Alarm für beide Löschzüge: Sie wurden zur Gelderner Straße gerufen, weil es dort ebenfalls eine Rauchentwicklung in der Küche eines Mehrfamilienhauses gab. Der Vorster Löschzug konnte auf der Anfahrt wieder umdrehen, aus St. Tönis waren rund 20 Wehrleute im Einsatz. Niemand wurde verletzt, der Einsatz war gegen 12.30 Uhr beendet.

(biro)