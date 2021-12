Hilfe an der Ahr : Angebote für Senioren und Kinder zur Weihnachtszeit

Hilfe an der Ahr

Tanzpädagogin Claudia Olef (Mitte hinten) sorgt mit Musik und Spaß für Abwechslung bei den Kindern in Dernau und Bad Neuenahr. Foto: Action Medeor Foto: Action Medeor

Tönisvorst/Ahrweiler Die Helfer von Action Medeor haben zur Weihnachtszeit im von der Flutkatastrophe betroffenen Gebiet an der Ahr damit begonnen, Angebote für Kinder und Senioren zu unterstützen.

Die Helfer von Action Medeor haben zur Weihnachtszeit im von der Flutkatastrophe betroffenen Gebiet an der Ahr damit begonnen, Angebote für Kinder und Senioren zu unterstützen. Fast fünf Monate nach der Flut stehen die Gebiete vor einem Weihnachtsfest mit vielen Herausforderungen. „Wir sehen, dass durch die Hochwasserkatastrophe insbesondere Kinder, aber auch alte, kranke und pflegebedürftige Menschen ihr Lebensumfeld verloren haben, zum Teil sogar ihre Heimat verlassen mussten“, so Action-Medeor-Vorstandssprecher Sid Peruvemba. „Daher unterbreiten wir mehrere Hilfsangebote, die sich insbesondere an diese Menschen richten.“