Andreas Fox ist neuer Bezirksdienstbeamter in St. Tönis „Dorfsheriff“ nimmt sich Zeit für die Bürger

Nicht mehr ständig auf die Uhr gucken zu müssen, sich Zeit nehmen zu können für die Anliegen der Menschen: Das ist es, was Polizeihauptkommissar Andreas Fox am besten an seinem neuen Job als „Dorfsheriff“ gefällt. Seit dem 1. September ist er Bezirksdienstbeamter in St. Tönis, teilt sich den Tönisvorster Stadtteil mit seiner Kollegin Bettina Balters, die schon seit drei Jahren dort ist. Michael Köttelwesch vervollständigt das Tönisvorster Team, er ist für Vorst zuständig – wenn jemand im Urlaub ist, vertritt man sich.