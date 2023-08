Anbau an die GGS Corneliusstraße in St. Tönis Politik entsetzt über Kostensteigerung

Seltene Einigkeit in der Politik herrschte am Mittwochabend im Tönisvorster Ausschuss für Bauen, Gebäude und Liegenschaften (BaGeLi). Einig war man sich im Entsetzen und in der Überraschung darüber, dass der OGS-Anbau an die Gemeinschaftsgrundschule Corneliusstraße in St. Tönis noch mal deutlich teurer werden soll: Um 1,2 Millionen Euro mehr bat die Stadtverwaltung die Politik. Insgesamt geht es inzwischen um 7,5 Millionen Euro – noch nicht enthalten sind die genauen Kosten für die technische Gebäudeausstattung.