An der Hochstraße in St. Tönis : Neues Fahrradgeschäft ist ein Familienbetrieb

An der Hochstraße in St. Tönis

Tanju Kaya hat sich an der Hochstraße in St. Tönis selbstständig gemacht und bietet alles rund ums Fahrrad. Foto: Norbert Prümen

St. Tönis Der Familienbetrieb Kaya bietet alles rund ums Rad. Experte ist Tanju Kaya, der sein Geschäft „Bike Service Kaya“ in der St. Töniser Fußgängerzone eröffnet hat. Kaya repariert Fahrräder und bietet Gebraucht-Räder sowie umfangreiches Radzubehör an.

Der Frühling ist da, die Temperaturen laden nach draußen ein: Ab auf den Drahtesel und die Natur genießen! Wenn das Rad vorher eine Reparatur benötigt, ein neues Schloss, einen funktionalen Fahrradkorb oder man gar mit einem neuen Gebraucht-Rad liebäugelt, gibt es jetzt einen neuen Ansprechpartner in der St. Töniser Innenstadt: „Bike Service Kaya“ an der Hochstraße 1.

In den vergangenen zwölf Jahren war Kaya in einem großen Krefelder Radgeschäft tätig und wagte sich nun in die Selbstständigkeit mit der Eröffnung seines ersten eigenen Ladens. Fahrräder und das Radfahren seien seine Leidenschaft. „Von Kindesbeinen an interessiere ich mich dafür. Ich war fünf Jahre alt, als ich in Uerdingen von meinem Vater mein erstes Rad bekam, es hatte damals noch Stützräder“, erinnert sich Kaya schmunzelnd und betont: „Fahrradfahren wird meiner Meinung nach immer beliebter, somit sehe ich auch großen Bedarf auf diesem Gebiet. Die Menschen radeln gerne, wollen sich bewegen und fit halten, das Rad ist hierbei ideal.“