Alte Weberei in St. Tönis Neubaupläne finden Zustimmung

Grünes Licht für die geplante Wohnbebauung an der Alten Weberei in St. Tönis gab es jetzt einstimmig im Ausschuss für Stadtplanung, Regionalplanung und Infrastruktur unter Leitung von Hans Joachim Kremser (SPD). Ein Investor plant auf dem Grundstück der alten SVG-Tankstelle am Westring ein dreieinhalbgeschossiges Wohnhaus mit 22 Wohneinheiten. Das Planverfahren kann jetzt fortgesetzt werden. Christiane Tille-Gander (CDU) ist zufrieden: „Die Bebauung ist besser als ein Garagenhof. Wir haben das Maximum herausgehandelt.“