Vorst : An Christi Himmelfahrt eröffnet das Kulturcafé wieder

An Christi Himmelfahrt eröffnet das Kulturcafé wieder

Vorst Das Vorster Kulturcafé Papperlapapp an der Clevenstraße hat die neuen Auflagen vorbereitet. Eine „Einbahnstraße“ führt vom Hoftor zur Haustür. Um telefonische Platzreservierungen wird gebeten.

„Ich bin voller Vorfreude auf viele bekannte Gesichter“, sagt Silvia Overbeck, Chefin des Vorster Kulturcafés Papperlapapp an der Clevenstraße 15. An Christi Himmelfahrt öffnet das Lokal erstmals nach der Corona-bedingten Auszeit. Gäste müssen sich auf einige Änderungen einstellen – so wollen es die Auflagen. Das Caféteam jedenfalls ist bestens vorbereitet.