Amtsgericht Krefeld Tönisvorster wegen Besitzes von Kinderpornografie verurteilt

Der Tönisvorster, der keinerlei Vorstrafen hat, zeigte sich geständig und reumütig. Ihm sei das alles sehr peinlich und er schäme sich für das, was er getan habe. Er betonte, dass er nicht beabsichtigt habe, die Dateien auch anderen Usern zur Verfügung zu stellen. Wegen seiner Handlungen sei das Jugendamt eingeschaltet worden, um zu prüfen, ob er weiterhin Umgang mit seinem eigenen Kind haben dürfe. Es sei dann entschieden worden, dass er es weiterhin sehen dürfe, allerdings nur in „Begleitung einer anderen Person“. Bei ihm würden künftig definitiv keine kinder- oder jugendpornografische Dateien mehr gefunden werden, fuhr er fort: „Ich lade so etwas auf keinen Fall mehr herunter!“