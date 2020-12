Erdkabeltrasse durch Tönisvorster Gebiet : Vorarbeiten für A-Nord-Trasse dauern länger als geplant

Diese Kabel will der Übertragungsnetzbetreiber Amprion unterirdisch verlegen. Foto: dpa Foto: dpa/Martin Gerten

Tönisvorst Die Gleichstromverbindung soll künftig rund 2000 Megawatt elektrische Leistung ins Rheinland bringen. Die Erdkabel sollen auch in Tönisvorst verlegt werden. Noch steht der genaue Verlauf der Trasse nicht fest.

Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion hat den Zeitraum für die Vorarbeiten für die Erdkabeltrasse, die auch durch Tönisvorst führen soll, noch einmal verlängert. Ursprünglich sollten die Arbeiten auf den Flurstücken, die in Frage kommen, bis zum 15. Januar 2021 abgeschlossen sein. Nun wurde die Maßnahme um drei Monate bis zum 16. April 2021 verlängert.

Das Gelände, durch das die Leitung führen soll, ist zu 95 Prozent landwirtschaftliche Nutzfläche. Die Landwirte in der Region sehen das mit Sorge. Erst vor kurzem wurden die Gräben der Gasleitung „Zeelink“ geschlossen worden, die Betroffenen sehen die Bodenqualität in Gefahr und fürchten finanzielle Einbußen, wenn Flächen für einige Zeit nicht genutzt werden können.

Die Vorarbeiten finden bereits statt, obwohl eine Entscheidung der Bundesnetzagentur über den Verlauf des Trassenkorridors des Abschnitts D noch aussteht, diese wird für April erwartet. Amprion bereite sich mit den Vorarbeiten auf den nächsten Planungsschritt vor, sagt Projektsprecher Jonas Knoop. Seit etwa vier bis fünf Monaten bereitet das Unternehmen sich so darauf vor, den Antrag auf die exakte Trassenstelle vorzulegen. Das Risiko, dass der genehmigte Trassenkorridor am Ende vom Amprion-Vorschlag abweichen könnte, nimmt der Konzern dabei in Kauf, um nicht noch mehr Zeit zu verlieren.