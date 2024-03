Stromversorgung am Niederrhein Amprion erneuert Stromleitung zwischen Krefeld-Hüls und St. Tönis

Teilsperrungen kündigt Amprion für folgende Strecken und Termine an: die Tönisvorster Straße (L379) und die Alte Kempener Landstraße am Montag, 8., und Dienstag, 9. April; die Widdersche Straße und am Schicksbaum am Montag, 6. und Dienstag 7. Mai. Hinzu kommen kurzfristige Vollsperrungen zwecks Montage der Sicherungsnetze über der Straße. Diese sollen jedoch in der Nacht erfolgen, um die Bevölkerung so wenig wie möglich zu beeinträchtigen.