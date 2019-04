Vorst : Am Sonntag ist wieder Apfelblütenlauf

Tönisvorst Die Blüte in den Apfelplantagen zwischen Vorst und St. Tönis ist in vollem Gange, je nach Apfelsorte auch fast schon vorbei. Wie das Foto zeigt, sind die Bienen fleißig von Blüte zu Blüte unterwegs.

Am Sonntag ist es mit der Ruhe vorbei. Dann startet der Apfelblütenlauf. Im Zielbereich bei Action Medeor an der St. Töniser Straße in Vorst gibt es ein buntes Programm mit viel Unterhaltung. Die Tönisvorster Apfelkönigin Melanie I. wird den Apfelblütenlauf um 9.30 Uhr eröffnen. Nach der Begrüßung durch Siegfried Thomaßen, Präsident Action Medeor, und Bürgermeister Thomas Goßen starten die einzelnen Läufe: 10 Uhr Halbmarathon-Lauf (21 km), 10.30 Uhr Bambini-Lauf (500 m), 10.45 Uhr Kids-Lauf (500 m), 11 Uhr Junior-Lauf (500 m). Um 13 Uhr startet der 5-km-Lauf, um 14 Uhr als letzter der 10-km-Lauf. Zum Lauf werden rund 5000 Zuschauer erwartet. Wegen knapper Parkplätze empfiehlt es sich, den Shuttle-Service des Bürgerbusses vom Wilhelmplatz in St. Tönis nach Vorst zu nutzen.

RP-Foto: Heribert Brinkmann