Am Neuenhaushof : Vorst soll in Richtung Anrath weiter wachsen

Vorst Neuen Wohnraum für Vorst wollen Politik und Verwaltung im Gebiet Am Neuenhaushof entwickeln.

Auf Beschluss des Planungsausschusses soll die Stadtverwaltung die Idee, im Bereich Am Neuenhaushof in Vorst ein Neubaugebiet zu entwickeln, vorantreiben. Die SPD-Fraktion hat einen entsprechenden Antrag gestellt. „Das Neubaugebiet Vorst-Nord hat gezeigt, wie hoch der Bedarf an Baugebieten im Ortsteil ist“, erläutert Helge Schwarz, SPD. Außerdem sei das Gebiet Am Neuenhaushof in den Landesplänen als Wohnfläche ausgewiesen, liege zentrumsnah und sei nur zwei Kilometer vom Anrather Bahnhof entfernt.