Berufsausbildung in Tönisvorst Erfolgreiche Ausbildung am HPZ in Tönisvorst

Neben der Heilerziehungspflege biete das HPZ auch andere Berufsausbildungen an. „Wir bilden in Heilerziehungspflege, Sozialassistenz und Büromanagement aus. Außerdem bieten wir in Zusammenarbeit mit der Hochschule Niederrhein auch das duale Studium Soziale Arbeit berufsbegleitend an. Auch einige der jetzt fertigen Azubis werden das jetzt aufsatteln“, berichtet sie weiter.