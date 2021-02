Weltgebetstag der Frauen in Tönisvorst : Ein Desaster-Paket für Frauen weltweit

Pfarrerin Daniela Büscher-Bruch (M.) mit dem Paket mit dem ungewöhnlichen Namen — der in zweifacher Hinsicht passt. Foto: Norbert Prümen

St. Tönis Mit Aktionen lädt das ökumenische Weltgebetsteam von St. Tönis die Bürger am 5. März zum Weltgebetstag der Frauen ein. Im Mittelpunkt steht der Inselstaat Vanuatu im Pazifischen Ozean.

„Der Weltgebetstag findet statt“, das ist die Aussage von Ilona Wetter, Koordinatorin des ökumenischen Teams aus St. Tönis, das für den Weltgebetstag der Frauen in der Apfelstadt im Einsatz ist. Seit Jahrzehnten wird der Weltgebetstag in St. Tönis mit verschiedenen Angeboten begangen. In jedem Jahr stammt die Gottesdienstordnung mit Texten und Liedern dabei aus einem anderen Land. Dieses Land wird immer thematisch vorgestellt. In diesem Jahr ist es Vanuatu.

Auch wenn aktuell aufgrund der Corona-Pandemie alles anders ist als gewohnt, haben die Bürger am 5. März die Gelegenheit, sich solidarisch mit den Frauen auf Vanuatu zu zeigen. Der Inselstaat im Pazifischen Ozean steht im Mittelpunkt des Weltgebetstags, der unter dem Motto „Worauf bauen wir?“ läuft.

Info Kostenfreies Angebot zum Mitfeiern Das Desaster-Paket können Bürger über das Gemeindebüro der evangelischen Kirchengemeinde, Hülsdonkstraße 57a in St. Tönis, Ruf 02151 790149, ordern. Wer seine Adresse hinterlässt, bekommt das Paket kontaktlos geliefert. Es kann auch im Gemeindebüro abgeholt oder im Rahmen der offenen Kirche am 5. März mitgenommen werden. Es handelt sich um ein kostenfreies Angebot, das das intensive Mitfeiern am Weltgebetstag möglich macht.

Es ist immer der erste Freitag im März, an dem Frauen aller Konfessionen auf der ganzen Welt zum gemeinsamen Gebet und Austausch einladen. „Der Weltgebetstag wird auch als das Herz der Ökumene bezeichnet“, sagt Stefanie Müller, Gemeindereferentin der katholischen Pfarre St. Cornelius. Ein zehnköpfiges ökumenisches Frauenteam zeigt sich für den Weltgebetstag in St. Tönis verantwortlich.

Normalerweise gibt es die unterschiedlichsten Angebote: vom Gottesdienst über gemeinsames Singen und landestypisches Kochen bis hin zum Frauenfrühstück. Doch in diesem Jahr läuft alles in neuen Bahnen. Das ökumenische Team hat 100 Tüten mit einem bunten Inhalt gepackt. „Bei uns gibt es aktuell das Desaster-Paket“, sagt Pfarrerin Daniela Büscher-Bruch.

Dahinter verbirgt sich ein prall gefüllter Umschlag mit Informationen über den Weltgebetstag, den Inselstaat Vanuatu, eine Postkarte mit einem Meditationstext, einem Spendentütchen und einer Tüte voller Blumensamen. „Mit den Blumensamen wollen wir Vielfalt sehen, denn darauf bauen wir“, sagt Büscher-Bruch.

Das Paket mit dem ungewöhnlichen Namen ist an die Landessprache in Vanuatu gekoppelt. Dort steht das Wort für Naturkatastrophen wie Wirbelstürme, Überschwemmungen und Vulkanausbrüche. Aufgrund der Lage der Inseln sind die Bewohner durch diese Naturgewalten besonders gefährdet. Ein Desaster stellt die Corona-Pandemie derzeit ebenfalls dar, und das auch für den Weltgebetstag. „Aber mit dem Desaster-Paket sind wir trotzdem in der Lage, gemeinsam den Weltgebetstag zu begehen“, sagt Gemeindereferentin Müller.

Neben dem Paket für Zuhause lädt das ökumenische Organisationsteam aus St. Tönis zu einem Schaufensterbummel entlang des Gemeindehauses neben der evangelischen Kirche ein. Mit von außen lesbaren Texten und Fotos informieren die Frauen über Vanuatu.

Zudem wird am 5. März von 15 bis 17 Uhr eine offene Kirche in St. Cornelius angeboten. Jeder kann die katholische Kirche in der St. Töniser Innenstadt ohne Voranmeldung besuchen und dort ein wenig verweilen.

Bilder aus Vanuatu werden bei Musik per Endlosschleife gezeigt. Gottesdienste fehlen ebenfalls nicht. Am 5. März wird es ganztägig möglich sein, über die Internetseite des Weltgebetstags (www.weltgebetstag.de) einen kompletten Gottesdienst anzusehen. Zudem besteht die Möglichkeit, um 19 Uhr mittels des TV-Senders Bibel TV einen Gottesdienst mitzuerleben. „Auf diesem Weg kann jeder zu Hause mitsingen und mitbeten. Und das in der Gewissheit, mit allen anderen im Gebet verbunden zu sein“, sagt Büscher-Bruch.