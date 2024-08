Alter Graben in St. Tönis Brand am Auto-Aufzug sorgt für Feuerwehreinsatz

Beide Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst wurden am Montagabend um 23.24 Uhr zu dem Wohnungsbrand am Alten Graben alarmiert. Schon bevor die Feuerwehr eintraf, hatten alle Personen das Mehrparteienhaus verlassen und sich ins Freie begeben, berichtet Jan Gläser, Pressesprecher der Tönisvorster Feuerwehr. Die Einsatzkräfte nahmen bereits von außen einen starken Brandgeruch wahr, jedoch war kein Feuerschein sichtbar. „Aufgrund des Einsatzstichwortes wurde umgehend ein Trupp unter schwerem Atemschutz und Wasser am Rohr zur Erkundung der Wohnungen entsandt sowie die Drehleiter parallel zur Erkundung von außen in Stellung gebracht“, so Jan Gläser weiter. „Nachdem in den Wohnungen kein Brandherd lokalisiert werden konnte, weitete sich die Erkundung auf den Keller aus.“