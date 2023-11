St. Martin in Tönisvorst Alle Martinszüge in Tönisvorst 2023 mit Zugweg

. In den kommenden Tagen und Wochen stehen überall im Kreis die Martinszüge an. Und natürlich wird auch in Tönisvorst mit Laternenumzügen und Martinsfeuern des Heiligen gedacht und in der Folge Tüten mit allerlei Leckereien an Kinder und Senioren ausgegeben, die zuvor mit HIlfe von Spenden beschafft und von Freiwilligen gepackt worden sind. In Tönisvorst stehen in diesem Jahr vier offizielle Umzüge, je zwei im Ortsteil St. Tönis und in Vorst, an. Jeweils gibt es einen Zug der Kindergärten und einen der Grundschulen. Hier die Daten und Zugwege: