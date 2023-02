Aktiv für ein sauberes Tönisvorst Mehr als 30 Bürger sammelten „nebenbei“ Müll

Es war Anfang vergangenen Jahres, als der Stein ins Rollen kam: Eine Bürgerin wandte sich an das Ordnungsamt. Ihr war der ganze Abfall aufgefallen, den andere einfach achtlos weggeworfen hatten. In der Fachsprache „Littering“ genannt: Also das achtlose Wegwerfen oder Liegenlassen von Abfällen im öffentlichen Raum. Anstatt sich zu beschweren, wollte sie helfen und fragte, ob man ihr eventuell Materialien zur Verfügung stellen würde, damit sie etwas dagegen tun könnte. Daraufhin kaufte die Stadt Tönisvorst Zangen, Handschuhe und Müllbeutel und startete Mitte März den Aufruf, dem schlussendlich mehr als 30 Personen folgten.