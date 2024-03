Aktionen der Stadt Tönisvorst Fotowettbewerb und Revue zum Frauentag

Am Dienstag, 23. April, 19 Uhr, nimmt die Kabarettistin Jutta Seifert ihr Publikum im Forum Corneliusfeld an der Corneliusstraße 25 in St. Tönis mit auf eine bissig-komische Zeitreise: Von der Zeit um die vergangene Jahrhundertwende, als sich die Frauen aus der engen Verschnürung ihrer Korsetts befreiten, über die Zeit der Trümmerfrauen, des Petticoats und Rock’n’Rolls bis hin zu den 80er-Jahren, in denen es hieß: „Der schlimmste weibliche Fehler ist der Mangel an Größenwahn“, so die deutsche Schriftstellerin Irmtraud Morgner.