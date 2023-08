Wirtschaftswege in Tönisvorst Aktion wirbt für gegenseitige Rücksicht

Dass gegenseitige Rücksichtnahme manchmal nicht so ganz einfach ist, aber am Ende das Leben doch erleichtert, darin dürften sich die meisten einig sein. Manchmal schadet es aber auch nicht, ausdrücklich um Rücksicht zu bitten. Auf den Wirtschaftswegen in der Stadt Tönisvorst werden in den kommenden Wochen an verschiedenen Stellen mit Kreidefarben gesprühte Appelle zu lesen sein, die da lauten: „Rücksicht macht Wege breit“. Darüber sind Piktogramme zu sehen, die einen Traktor und andere Verkehrsteilnehmer wie Rad- und Autofahrer sowie Fußgänger zeigen. Für ein freundliches Miteinander auf Wirtschafts- und Spazierwegen werben die Bauernverbände und die Landesverkehrswacht NRW – und Tönisvorst macht nun auch mit.