Aktion der Landfrauen in Tönisvorst Jede Menge Pink für die Landwirtschaft

Die jüngste Landfrau Julia ist indes mit dem Rolltraktor vorgefahren. „Es geht auch um meine Zukunft“, ist auf dem Plakat zu lesen, das am Traktor der Dreijährigen montiert ist. Bürger lächeln, werden aber auch nachdenklich, denn Landwirtschaft denkt in Generationen. Die Höfe werden seit Generationen von den Familien geführt. „Wir wissen in der Landwirtschaft nicht, wohin es geht. Es gibt keine Planungssicherheit, sondern stattdessen immer nur neue Auflagen“, sagt Katharina Achten. Die junge Frau studiert im letzten Semester Agrarwissenschaft, weil sie den Milchvieh-Familienbetrieb in St. Hubert weiterführen möchte. Für sie sei es kein Beruf, sondern eine Berufung, fügt Achten an, die drei Schafe mitgebracht hat, die ebenfalls Schilder tragen, auf denen unter anderem zu lesen ist „Landwirtschaft macht alle satt“.