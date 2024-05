Musik in St. Tönis Akkordeonorchester St. Tönis überzeugt auch in der Kirche

Er selbst ist allerdings nicht gänzlich zufrieden. „Wir hatten uns das Ganze zuvor angesehen, aber am Ende, muss ich sagen, hat uns der Hall doch etwas überrascht. Die Töne hielten sich sekundenlang. Bei den langsameren, etwas sakralen Stücken war das ein toller Effekt. Bei den schnelleren wurde es dadurch aber für mich etwas verwaschen“, analysiert er. Das sei für die Zukunft noch ein Verbesserungspotenzial, wobei er auch ein großes Kompliment an seine Musiker daraus ableitet. „Die unterschiedlichen Stimmen konnten sich gegenseitig kaum richtig hören, kaum zwischen dem Hall und dem Gespielten unterscheiden. So waren sie voll auf mein Dirigat angewiesen und konnten so weniger intuitiv spielen. Das haben sie alle hervorragend, diszipliniert und mit großer Klasse umgesetzt“, lobt er.