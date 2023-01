Programm in St. Tönis Akkordeon-Orchester organisiert Feriencamp

Woran zupft man, wenn man eine Gitarre zum Klingen bringen will? Kann man aus Alltagsgegenständen Instrumente bauen? Und wie hört sich eine Geschichte aus Tönen an? In „Mach mit Musik“ tauchen die Teilnehmer in die Welt der Klänge ein, der Melodien und Rhythmen. Spielerisch wird der Umgang mit Instrumenten und deren Klangeigenschaften kennengelernt. Das Akkordeon-Orchester 1957 St. Tönis, als eines der größten Akkordeon-Orchester Deutschlands, lädt alle Kinder zwischen sechs und elf Jahren ein, in den Sommerferien vom 31. Juli bis 4. August jeden Tag von 8 bis 16 Uhr im Musik- und Jugendhaus an der Corneliusstraße 25b in St. Tönis eine spannende Woche zu verbringen. Die Kinder können sich an verschiedenen Musikinstrumenten ausprobieren. Musikdozenten sind Marcel Schmitz und Christian Baakes von Tommys Workshop aus Viersen. Sowohl im großen Vereinsheim mit vielen Möglichkeiten als auch im dazugehörenden Außengelände sollen die Kinder eine aufregende Ferienwoche verbringen. Es wird täglich gemeinsam zu Mittag gegessen, Obst und Getränke stehen zur Verfügung. Am Freitagmittag wird den Eltern, Großeltern und Geschwistern vorgeführt, was alle kennengelernt haben.