Akkordeon-Orchester St. Tönis Die Welt der Musik im Sommerferiencamp entdecken

Woran zupft man, wenn man eine Gitarre zum Klingen bringen will? Kann man aus Alltagsgegenständen Instrumente bauen? Und wie hört sich eine Geschichte aus Tönen an? In „MachMitMusik“ tauchen die Teilnehmer in die Welt der Klänge ein, der Melodien und Rhythmen. Spielerisch wird der Umgang mit Instrumenten und deren Klangeigenschaften kennengelernt.